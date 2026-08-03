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Ormanlık alanda mangal yakan şahsa 3 bin 705 lira ceza

Ormanlık alanda mangal yakan şahsa 3 bin 705 lira ceza
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Bilecik’te ormanlık alanda mangal ve semaver yaktığı tespit edilen şahsa, 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te ormanlık alanda mangal ve semaver yaktığı tespit edilen şahsa, 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı İlyasbey köyü mevkiinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgede yapılan kontrollerde B.Y. isimli şahsın ormanlık alan içerisinde mangal ve semaver yaktığı, yürürlükte bulunan genelgeye aykırı ve ihmali faaliyette bulunduğu belirlendi. Şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında 'Emre Aykırı Davranış' gerekçesiyle 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, özellikle yaz aylarında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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