Bursa'da traktör kazası: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ile İznik ilçelerini bağlayan kara yolunun Üreğil Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç önünde seyir halinde olan bir traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hafif ticari araç ters dönerken traktörden savrulan yaşlı çift yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Mahallesi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İznik'ten Orhangazi istikametine gitmekte olan Rıdvan T. (58) idaresindeki 16 AUS 507 plakalı hafif ticari araç, Üreğil altı mevkiinde önünde seyir halinde olan Efraim G. (72) yönetimindeki 77 AK 228 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktöre çarpan hafif ticari araç kontrolden çıkarak ters dönerken, traktör ise yolda savruldu. Kazada traktörde bulunan sürücü Efraim G. ile eşi Tazegül G. (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı çift ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazada hafif ticari araçta bulunan baba ile kızları kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı