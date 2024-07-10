Orhangazi'de Zeytin Bahçesinde Cinayet Şüphelisi Koca İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl bir zeytin bahçesinde hayvan gübresi içinde bulunan Suriye uyruklu kadının cinayet şüphelisi olan ve olay sonrasında ülke dışına çıktığı düşünülen koca için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı kırmızı bülten çıkardı.

Feci olay 2023 yılının Ocak ayında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde meydana gelmişti.

Alınan bilgilere göre zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli kişi, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.

Gübre arasında ceset

Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.

Suriyeli kadına ait çıktı

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında ise gübre içinde bulunan cesedin Suriye uyruklu E.B. isimli 24 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenmişti. Otopsi sonrasında ise kadının boğazının kesilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

Karı koca çiftlikte çalışıyormuş

Cinayete kurban giden E.Y. ile kocası K.Y.'nin hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi. E.Y.'nin yaklaşık 2 ay önce kocası tarafından öldürülmüş olabileceği, olay sonrasında da çiftlik sahibini arayarak işi bıraktığını ve Orhangazi'den ayrıldıklarını söylediği ortaya çıkmıştı.

Özel ekip kurulmuştu

Yaşanan olay sonrasında ise katil zanlısı Suriye uyruklu K.Y.'nin bulunması için jandarma ekipleri özel bir ekip kurmuştu. Zanlının bulunması için ekipler hem Türkiye içinde hem de sınır ötesinde özel istihbarat çalışması yürütmüş ancak zanlıya ulaşılamamıştı.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçen yılın yaz kararnamesi ile atanan Başsavcı Enis Tekgül ise dosyayı yeniden ele aldı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı K.Y.'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı. - BURSA