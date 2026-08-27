Bursa'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Horhor Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışma etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı