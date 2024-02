Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Filosunu Güçlendirdi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, 13 asayiş ve devriye aracı ile 1 adet yeni deniz botu ekleyerek filosunu güçlendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ordu Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Başkanlığınca 5 adet, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Başkanlığınca 5 adet, Ordu'da HEK durumunda bulunan araçlar ile birlikte mübadele yöntemiyle alınan 3 adet ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılan 1 adet deniz botu filoya eklendi. Toplamda 14 yeni araç bugün itibariyle, Ordu'da hizmete sunuldu. Araçların hizmete sunulması için devir töreni düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, iyi idarenin en temel unsurunun güvenlik hizmeti olduğunu söyledi. Vali Erol, "Güvenlik hizmetleri verilirken bu araç ve gereçler olmadan ekipler eksik kalabiliyor. Bu nedenle eksik olanlar 'keşke olsaydı' dedirtebiliyor ama var olanlar 'iyi ki varmış' dedirtiyor ve suç ile mücadele konusunda çok ciddi avantajları da beraberinde getiriyor. Bütün bunlar şehirdeki insanların huzur ve güvenliği için yapılıyor" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Programda konuşan Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlarken, toplumun güvenlik ihtiyaçlarına yönelik teknik ve donanımsal çözümler üretme, insan sağlığını, insan kaynağını güçlendirme konusunda da gayret içerisinde olduklarını söyledi. Bu çerçevede mevcut filoya 14 yeni aracın eklediğini kaydeden Aksoy, "Ordu il merkezi ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri ayrıca onların huzurları için 7 gün 24 saat her yerde olmayı prensip edinen teşkilatımızın suç ve suçlu ile mücadele etmekte kararlı olduğunu vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından yapılan duaların ardından araçlar Ordu'da hizmete başladı.

Törene, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı. Hasan Uçak, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mesut Bilen, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yakup Taşlıova, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve emniyet mensupları katıldı. - ORDU