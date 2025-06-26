Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 16 Kişi Adli İşleme Tabi Tutuldu

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 16 Kişi Adli İşleme Tabi Tutuldu
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Ordu'da polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şahıs hakkında adli işlem başlattı. Son bir haftada 249 sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, 26 gram sentetik kannabinoid ve 1 ecstasy ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 16 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 249 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin ve 26 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucu üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen 16 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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