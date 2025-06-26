Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 16 Kişi Adli İşleme Tabi Tutuldu

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 16 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 249 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin ve 26 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucu üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen 16 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU