Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Altın Ordu ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karacaömer Mahallesi Ordu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Hoşgör (42) yönetimindeki 34 PR 7865 plakalı otomobil, yolun cep bölümünde park halindeki 19 ADS 388 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobildekl bulunan Leyla Güler (72), Şifa Hoşgör (39) ve Ali Eymen Hoşgör (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Leyla Güler, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Can Hoşgör ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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