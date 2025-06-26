Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 17 bin 299 araç kontrol edildi. 67 yaralanmalı trafik kazasında 96 kişi yaralandı. Denetimlerde birçok sürücü farklı ihlallerden ceza aldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 299 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 67 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 96 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 53 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 72 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 43 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 90 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 414 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 101 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 180 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 176 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 299 araç kontrol edildi, 2 bin 152 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 26 araç trafikten men edildi ve 53 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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