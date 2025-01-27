Üye Girişi
Haberler
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

Gezi Parkı soruşturmasında menajer Ayşe Barım tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Anne, baba ve kardeşini öldürüp intihar etti
ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu

Gazzelilerle ilgili korkunç planları belli oldu

Ordu'da tadilat yapılan dükkanda 66 yaşındaki adamın cesedi bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tadilat yapan bir dükkanda 66 yaşındaki M.B'nin boynundan iple asılmış cesedi bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis bölgede araştırma başlattı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan bir dükkanda asılı halde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ordu'da tadilat yapılan dükkanda 66 yaşındaki adamın cesedi bulundu

OLAYIN CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Hayatını kaybeden şahsın, 66 yaşındaki M.B olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından şahsın cenazesi, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden M.B'nin 2 çocuğu olduğu, Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi ikametine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da tadilat yapılan dükkanda 66 yaşındaki adamın cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bülent Şakrak'ın acı kaybı...
img

Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
img

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten
İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte Talisca'nın ilk açıklaması
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.