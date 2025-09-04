Haberler

Bacanakların "su gideri" husumeti çifte cinayetle bitti

Bacanakların 'su gideri' husumeti çifte cinayetle bitti
Güncelleme:
Bacanakların
Ordu'da bacanaklar arasında "su gideri" meselesinden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hüseyin Tarakçı, tabancayla bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı'yı katletti. Jandarma kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak'ta incir çekirdeğini doldurmayacak nedenle vahşet yaşandı. İddiaya göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle uzun süredir aralarında husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde karşılaştı. İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

BACANAĞINI VE AĞABEYİNİ KATLETTİ

Çıkan arbedede Hüseyin Tarakçı, yanında taşıdığı tabancayla bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı'ya (63) 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan ve Mehmet Ballı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HER YERDE ARANIYOR

Jandarma olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Bacanakların 'su gideri' husumeti çifte cinayetle bittiMehmet Ballı (63)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
