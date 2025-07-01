Ordu'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ortatepe Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde Aykut A.(39) ile Mehmet Erim D.(35) arasında yaşanan karşılıklı darp olayının ardından, Mehmet Erim D., beraberindeki 7 şüpheli ile birlikte Ortatepe Mahallesi'ne gitti. Burada çıkan kavga sırasında Aykut A. ile Berkant D.(25) birbirlerini bıçakla yaraladı. Olayın devamında ise Kaan K.(24) tarafından silahla açılan ateş sonucu Bilge A.(71), Naime A.(58), mahalle muhtarı Sezai A.(61) ve Orçun A.(29) vurularak yaralandı.

Yalılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaan K. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU