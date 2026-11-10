Ordu'da polis bir haftada 14 bin 903 aracı denetledi, 3 bin 145 sürücüye ceza kesti

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Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 14 bin 903 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 49 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 43 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 40 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 51 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 816 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 60 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 205 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 73 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 38 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek suçundan ve 2 araç sürücüsüne de drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 903 araç kontrol edildi, 3 bin 145 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 40 araç trafikten men edildi ve 39 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı