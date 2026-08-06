Motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, motosiklet kazalarının azaltılması, sürücülerin güvenli sürüş konusunda bilgilendirilmesi ve koruyucu ekipman kullanımının artırılması amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi.

Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen eğitimde, motosiklet kazalarının oluş nedenleri, sürücü hataları, güvenli sürüş teknikleri, motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar ile olması muhtemel acil durumlarda doğru hareket tarzları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sürücülerin kullandıkları motosikletleri daha iyi tanımaları ve trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı hazırlıklı olmalarının önemine dikkat çekildi.

Polis Memuru Rıdvan Aydın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motosiklet sürücülerinin kask ve koruyucu eldiven kullanmasının zorunlu olduğunu belirterek, yaşanabilecek kazalarda yaralanma riskini azaltmak için koruma pedleri, özel motosiklet kıyafetleri, motosiklet botu ve gece görünürlüğünü artıran reflektörlü yeleklerin de hayati önem taşıdığını söyledi. Aydın, koruyucu ekipman kullanımının kazaların etkisini azaltmada büyük rol oynadığını ifade ederek, sürücülerin bu ekipmanları eksiksiz kullanmalarının hem kendi can güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Eğitim kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosiklet eğitmeni Polis Memuru Şevki Yolaçan tarafından sürücülere güvenli motosiklet kullanımı, araç hakimiyetinin artırılması ve acil durumlarda uygulanması gereken temel teknikler uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitime katılan motosiklet sürücüleri ise verilen bilgilerin oldukça faydalı olduğunu belirterek, trafik kurallarına uymaya özen gösterdiklerini, benzer eğitimlerin daha sık düzenlenmesinin hem sürücüler hem de trafik güvenliği açısından yararlı olacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı