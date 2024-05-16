Ordu'da FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Ordu'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçeleri ile Amasya ilinde gerçekleştirildi.
Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçesi ile Amasya ilinde operasyon düzenlendi. Toplam 20 adreste düzenlenen operasyonda H.U. (38), O.K. (32), G.A. (32), Ü.B. (30), L.E. (41), E.E. (31), M.B. (44), S.K. (38), F.A. (40), Z.G.K. (33), I.T. (37), R.A.K. (44), D.A. (45), Y.Y.H. (42), E.V. (37), A.Ç.Ş. (31), Ç.Ç. (43), İ.K. (37) ve M.Ç. (37) isimli şüpheliler yakalandı.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU