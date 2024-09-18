Ordu'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü, Jandarma Astsubayı Şehit Etti

Ordu'da, uygulama esnasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı astsubay şehit oldu.

Olay, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapıldığı esnada 07 GU 227 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Topçu, jandarma ekiplerince durdurulmak istendi. Bu esnada 'dur' ihtarına uymayan ve hızlanarak kaçmaya çalışan Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarptı. Kazada Astsubay Mehmet Fatih Çangır ağır yaralandı.

Motosiklet yaklaşık 100 metre ileride durabildi

Kazanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden sürücü bir müddet sonra savrulup düşerken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu esnada Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman ve yetkililer ola yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede şehit oldu

Asiye ve Turgut çiftinin çocuğu olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan astsubayın Sakarya doğumlu ve bekar olduğu öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Adem Topçu gözaltına alındı.

Törenle memleketine uğurlanacak

Öte yandan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda saat 15.00'te tören düzenlenecek. Şehit Çangır, buradaki törenin ardından karayolu ile Samsun Çarşamba Havalimanı'na, ardından ise askeri uçakla memleketi Sakarya'ya uğurlanacak.

Bakan Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J. Asb. Çvş. Mehmet Fatih Çangır, yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadelerine yer verdi. - ORDU