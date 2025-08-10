Ordu'da Denizde Boğulma Olayı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Denizde Boğulma Olayı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde serinlemek için giren iki kişiden biri boğularak hayatını kaybederken, diğeri hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeninAkyazı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denizegiren Emircan A. (24) ve Selahattin K., (23),bir süre sonra gözden kayboldu.Durumu fark eden çevredekiler,durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin çeşitli hastanelere kaldırılan şahıslardan Emircan A. hayatını kaybetti, Selahattin K.'nın tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.