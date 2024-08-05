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Ordu'da Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi arasında tartışma

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Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir restoranda çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 12'si serbest bırakıldı, 3 kişinin işlemleri sürüyor. Tartışma esnasında savcının 9 aylık bebeği darbe aldı.

Ordu'nun Aybastı içesinde, Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 12'si serbest bırakıldı, 3 kişinin işlemleri sürüyor.

Olay, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan bir ızgara salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek buraya gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra yine aynı işyerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların 'rezerve' demesi üzerine, iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı.

9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İşyeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.

MHP Ünye İlçe Başkanlığı'ndan açıklama

MHP Ünye İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, "Perşembe Yaylası'nda Ünye Cumhuriyet Savcımız bir işletme sahibi tarafından yanında eşi, çocuğu ve kayınvalidesi de olduğu halde menfur ve menhus bir saldırıya maruz kalmış, çocuğu alnından eşi, kayınvalidesi ve kendisi de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Her ne sebeple olursa olsun adaleti tesis için devlet tarafından görevlendirilmiş olan devletin savcısına kalkan o eli Türk milletine kalkmış farz eder hesabının da hukuk önünde sorulması için MHP Ünye İlçe Başkanlığı olarak takipçisi oluruz. Bizler çok iyi biliriz ki devlet kutsaldır ve her bir devlet görevlisi de onun himayesindedir. Bir takım sosyal medya mecralarında olaya ilişkin videonun kesilip servis edilmesi de devletimizi ve savcımızı itibarsızlaştırmaya yönelik olup videonun aslının kolluk kuvvetlerinde ve savcılıkta olduğunu da kamuoyuna bildiririm" ifadelerine yer verildi.

Olay anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, konuyla ilgili resmi açıklama yapılacağı belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcısı Aybastı ordu 3.Sayfa Güncel Haberler

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