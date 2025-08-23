Ordu'da Cip ile Patpat Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde cip ile patpatın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Ünye-Akkuş-Niksar karayolunda meydana geldi.

Kaza, Ünye-Akkuş- Niksar karayolu üzerindeki Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşter A. yönetimindeki 34 GLY 41 plakalı Honda CR-V marka cip, Burhan B. idaresindeki patpata çarptı. Çarpışma sonucu patpat devrildi.

Kazada patpat sürücüsü Burhan B. ve yanında bulunan eşi Asiye B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

