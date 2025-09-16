Ordu'da Asayiş Operasyonları: 57 Şüpheli Yakalandı, 18'i Tutuklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş faaliyetleri kapsamında aranması bulunan ve yakalanan 57 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerine devam ediyor. Ekipler tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş faaliyetleri kapsamında 33 bin 991 şahıs ve 8 bin 655 araç sorgulandı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer yandan, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapılırken, operasyonlarda ise 19 gram kubar esrar, 8 sentetik hap ve 7 gram amfetamin ele geçirildi.

Diğer yandan, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ise 2 adet motosiklet, 4 bin 200 içi tütün doldurulmuş makaron, 7 bin 150 gram açık tütün, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 13 fişek, 2 taş delici, 1 jeneratör, 3 su pompası, 78 metre uzunluğunda kablo, 3 gaz maskesi, 22 muhtelif inşaat malzemesi, 5 sikke ve 1 muhtelif eski eser ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklanırken, toplam 16 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise son bir haftada 14 bin 136 araç ve sürücüsü kontrol edildi. - ORDU