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Ordu'da bir haftada 18 bine yakın araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da bir haftada 18 bine yakın araç ve sürücüsü denetlendi
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Ordu'da trafik ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 17 bin 826 araç kontrol edildi, 60 yaralanmalı kazada 86 kişi yaralandı. 2 bin 641 sürücüye ceza kesilirken, 50 araç trafikten men edildi.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 17 bin 826 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 60 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 86 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 77 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 28 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 88 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 533 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 148 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 427 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 243 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 826 araç kontrol edildi, 2 bin 641 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 50 araç trafikten men edildi ve 38 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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