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Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti

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Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi, polis tarafından engellendi. Saldırganlar, akademisyen çiftin aracına çarparak durdurmaya çalıştı. Olay yerinden geçen polis ekipleri duruma hızla müdahale etti ve 4 saldırgandan 2'sini yakaladı. Şüphelilerden 1'i ihraç edilen asker çıkarken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.

ARAÇLARINA ÇARPARAK DURDURDULAR

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca mevkiinde meydana geldi. Bölgede özel araçları ile seyahat eden Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracına aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak çifti durmaya zorladı. Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 kişi, durdurdukları çiftin üzerine yürüdü.

Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti

KAÇAN ŞÜPHELİLERDEN 1'İ İHRAÇ EDİLEN ASKER ÇIKTI

Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. Zanlılardan 2'si olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer 2 zanlının kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ekiplerin kimlik talebi sonrası araçlarına binerek kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin 1 saatlik ısrarlı takibi sonrasında Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenirken, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.

Akademisyen çift polis merkezine giderek zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti

Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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