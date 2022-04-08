Önce bir koyun, sonra sürünün tamamı atladı! 45 kuzu ve koyun telef oldu

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Borçka ilçesinde 20 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ali Çolak, ilçeye bağlı Dakvara Köyü'nde hayvanlarını otlattığı sırada koyunlarından biri sürüden ayrıldı.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETTİLER

Önü kapalı dar bir geçide doğru ilerleyen koyunu sürüde bulunan diğer koyun ve kuzularda takip etti. 250 hayvanın aniden peş peşe geçitte sıkışmasıyla 45 kuzu koyun telef oldu.

İşte dehşete düşüren olaydan kareler;