Ömer Aktı'nın park halindeki motosikleti kimliği belirsiz kişilerce çalındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında Ömer Aktı'ya ait 02 AFL 775 plakalı motosiklet, park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Durumu fark eden Aktı polise haber verdi; motosikletin bulunması için soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında Ömer Aktı'ya ait 02 AFL 775 plakalı motosiklet park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Ömer Aktı, polis ekiplerine haber verdi. Aktı, motosikletinin bulunmasını istedi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı