Atlı Jandarma Timleri, Ölüdeniz'de görev başında

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Atlı Jandarma Timleri yaz sezonuyla birlikte görevlerine başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan geçici görevle Fethiye'ye gelen 3 binici ve 3 at bakıcısından oluşan ekip, yaklaşık iki ay boyunca bölgede görev yapacak.

Atlı jandarma timi, devriyelerini "Ilgaz", "Yetkin" ve "Mergen" isimli özel eğitimli asayiş atlarıyla sürdürüyor. Ekip, özellikle sahil şeridi, plajlar ve turist yoğunluğunun yaşandığı noktalarda güvenlik ve asayiş çalışmalarına destek veriyor.

Yabancı dil bilen personelden oluşan tim, görevleri sırasında yerli ve yabancı turistlere güvenlik konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, vatandaşlarla da yakından ilgileniyor.

Ölüdeniz'de görev yapan atlı jandarma ekipleri, turistlerin de ilgisini çekiyor. Vatandaşlar ve turistler, zaman zaman atlı jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları kayıt altına alıyor.

Bölgede güvenliğin artırılmasına katkı sağlayan atlı jandarma timlerinin yaz sezonu boyunca devriye faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı