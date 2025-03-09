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Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; sosyal medyadan paylaşım yaptıktan sonra olay gerçekleşmiş

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Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayda yaralanan S.K., şüpheli B.A. ile telefonda tartıştıklarını ve mekanı sosyal medyada paylaştıktan sonra saldırının gerçekleştiğini belirtti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Yararlık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DİYARBAKIR'da, dün bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede otururken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık (22), toprağa verildi. Olayda yaralanan S.K. (21) ifadesinde, şüpheli B.A. (25) ile gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları mekanı sosyal medyada paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini söyledi.

Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafeye dün akşam saatlerinde B.A. tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

S.K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, alınan ifadesinde şüpheli B.A. ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi. Polis ekiplerinin, otomobille kaçan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; sosyal medyadan paylaşım yaptıktan sonra olay gerçekleşmiş
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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