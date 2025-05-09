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Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş

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Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik görevlisi Abdullah Turan, iki kız kardeşi okul kantininde silahla öldürdü. Katil zanlısının daha önce "Silahla yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 3 kere cezaevine girip çıktığı öğrenildi. Zanlının tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi.

Giresun'da Aksu Mahallesi'nde yer alan Sosyal Bilimler Lisesi sabah saatlerinde kana bulandı. Okulun güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53) okulda temizlik personeli olarak çalışan Yonca Çavuş (30) ve onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (27) kantinde silahla vurdu. Yonca Çavuş olay yerinde, Rana Çavuş Gökçin de tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetlerden sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Okulda kız kardeşleri katleden katil zanlısı 3 kere hapse girmişÖldürülen Rana Çavuş Gökçin (solda) ve Yonca Çavuş (sağda)

3 KERE CEZAEVİNE GİRMİŞ

Katil zanlısı Turan'ın daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı ve son olarak cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi. Abdullah Turan'ın Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMikel Archangel:

İnsanlara bu kadar zarar vermekten 3 kere cezaevi görmüş adam bundan sonra ne olacak da adam olacak. Ceza yasalarının acilen değişmesi gerekiyor. Devletin acilen kendini gösterip asayişi sağlaması gerekiyor.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

adamı güvenlik görevlisi yapmışlar inanılır gibi değil silah ta verseydiniz bari de verilmişte olabilir

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Doğudan bahseden sivriler insanlığın bunlarla alakası varmı memleket yol geçen hanına dönmüş

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Haber YorumlarıDoruk Deniz:

Bende okulda typ olarak çalıştım üniversite mezunuyum işe bakki okul şuanda typ program süresi doldu diye diye beni okula almıyor .Torpili referansı olana iş dolu tabi adam 3 kez hapise gir çık güvenlik kimlik kartı emniyet adli sicili araştırıyor şaka gibi tekrar bu adam dışarı çıksın bakalım hangi kamu kurumunda memur olacak ya da işçi

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bu Adamin guvenlik degil, bordo bereli yapip daga salmak lazim... Boyle saykolarin okulda be isi var...

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