Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş

Giresun'da Aksu Mahallesi'nde yer alan Sosyal Bilimler Lisesi sabah saatlerinde kana bulandı. Okulun güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53) okulda temizlik personeli olarak çalışan Yonca Çavuş (30) ve onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (27) kantinde silahla vurdu. Yonca Çavuş olay yerinde, Rana Çavuş Gökçin de tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetlerden sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Öldürülen Rana Çavuş Gökçin (solda) ve Yonca Çavuş (sağda)

3 KERE CEZAEVİNE GİRMİŞ

Katil zanlısı Turan'ın daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı ve son olarak cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi. Abdullah Turan'ın Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.