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Okul tuvaletindeki şiddet olayına tahkikat başlatıldı

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Düzce Valiliği, ortaokul öğrencisinin okulun tuvaletinde bir öğrenciye tokat attığı olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Okul tuvaletindeki şiddet olayına tahkikat başlatıldı

DÜZCE - Düzce Valiliği, ortaokul öğrencisinin okulun tuvaletinde bir öğrenciye tokat attığı olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, olayın dün bir ortaokulun tuvaletinde meydana geldiği ifade edilerek, "Irak uyruklu 8. sınıf öğrencisi B. tarafından, 7. sınıf öğrencisi U.'ya tokat atıldığı, mağdur öğrenci ve velisinin yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Mevcut bulgular ve konunun taraflarının ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde, kamuoyuna yansıtıldığı gibi Suriye ya da Afganistan uyruklu herhangi bir kişi ya da çocuğun konunun tarafı olmadığı, konunun münferit bir hadise olduğu, söz konusu okulda kayıtlara girmiş benzeri bir hadisenin daha önce yaşanmadığı saptanmıştır" denildi.

"İdari tahkikat için eğitim müfettişleri görevlendirildi"

Olaya ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca adli inceleme yürütüldüğünün vurgulandığı açıklamada, "Ayrıca idari tahkikat için eğitim müfettişleri görevlendirilmiş, okul idaresi tarafından ise disiplin işlemlerinin başlatıldığı anlaşılmıştır. Okullarımızda yaşanan ya da yaşanabilecek her türlü akran zorbalığı olayı hem adli hem de idari düzeyde hassasiyetle ele alınmakta olup söz konusu olayla ilgili yaşanan gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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