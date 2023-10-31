Oğulların cinayet davasında babaların bıçaklı kavgası
3. Sayfa Haberleri
Erzurum'da meydana gelen cinayetin ilk duruşmasında taraftar arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda bir kişi yaralandı.
Oğulların cinayet davasında babaların bıçaklı kavgası
ERZURUM - Erzurum'da yaklaşık altı ay önce meydana gelen cinayetin ilk duruşmasında taraftar arasında bıçaklı kavga meydana geldi.
Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda 13 yaşındaki M.A.Ç ile abisini pompalı tüfekle yaraladığı belirtilen Mustafa Dalga arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş M.A.Ç, Mustafa Dalga'nın bıçakla yaralayarak ölümüne neden olmuştu.
Olayın ardından Erzurum adliyesinde bugün görülen ilk duruşmada taraflar arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A.Ç'nin babası olduğu öğrenilen S.Ç. duruşma sonrası çıkan kavgada Mustafa Dalga'nın babası M.D'yi bıçakla yaraladı. Polisin tarafları kontrol etmekte zorluk çektiği kavgada 1 kişi yaralanırken kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.
Polis kavga sonrası adliye önünde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.