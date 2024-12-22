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Oğul, Babasını Bıçakla Yaraladı: 17 Yaşındaki Genç Tutuklandı

Oğul, Babasını Bıçakla Yaraladı: 17 Yaşındaki Genç Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki Yusuf İslam K., babasıyla yaşadığı tartışma sonucu onu 6 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasını 6 bıçak darbesiyle ağır yaralayan 17 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rakıp K. (48) ile oğlu Yusuf İslam K. (17) arasında iddiaya göre küfür nedeniyle tartışma çıktı. Babasının küfretmesi üzerine öfkelenen genç, mutfaktan aldığı bıçakla babasını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yusuf İslam K., daha sonra 112 Acil Servis Merkezi'ni arayarak durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Rakıp K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde bekleyen genç ise gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Babasını yaralayan gencin ifadesinde, "İşten eve geldim, kapıyı babam geç açtı. Aramızda tartışma yaşandı. Kavga çıkınca ben de bir anlık öfkeyle bıçakladım" dediği öğrenildi. Şüpheli, sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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