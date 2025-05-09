Öğretmene Beraat, Market Çalışanına İtiraz

Market çalışanına "Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi" diyen öğretmene beraat kararı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir tartışma sırasında market görevlisine "Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi yeter be" diyen ve hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açılan öğretmen Onur D., yargılandığı davadan beraat etti. Market çalışanı ise karara itiraz ederek Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Olay Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde 3 Mart 2024 tarihinde yaşandı. Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Onur D.'nin babası K.D.; bir market çalışanı Ö.B. ile tartıştı. Tartışmadan haberi olunca market önüne gelen Onur D., olay yerindeki polislerin müdahalesi üzerine uzaklaştırıldığı sırada Ö.B.'ye hitaben "Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi yeter be" diye bağırmaya başladı.

Olaydan sonra market çalışanı Ö.B., Onur D.'nin kendisine söylediği sözler nedeniyle şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Onur D., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, kimsenin siyasi görüşüne veya yaşantısına karşı ithamda bulunmadığını ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Onur D. hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Onur D. ile Ö.B. ve taraf avukatları da katıldı. Sanık, savunmasında annesinin de başörtülü olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"Başörtülülerle herhangi bir sorunum yoktur. Ben olay günü babamın yanında Ö.B. ve diğer kişilerin olduğunu, haksız yere babama bağırdıklarını gördüm. O anki sinirle 20 metre uzakta olan Ö.B.'ye 'başımıza ne geldiyse bu kapalılar yüzünden geldi' dedim. Ancak orada demek istediğim zihni kapalı, aklı kapalı kişilerdi. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Mahkeme, somut olayda sanığın eyleminin aşağılama, tahkir niteliğinde olmadığını, bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığı kanatine varılarak sanığın üzerine atılı suçtan beraatine karar verdi.

Kararı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı

Ö.B.'nin avukatı İrem Nur Bozacıoğlu, kararı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi. Zonguldak Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozacıoğlu, "Yargılama sürecinde öncelikle suçun niteliğinin yanlış olduğunu dile getirmek gerekiyor. Çünkü şahıs açıkça müvekkilimin şahsına dini değerleri üzerinden kendi inanç değerleri, örtüsü üzerinden hakaret ettiğini, mahkeme aşamasında sözlü beyanları ile ikrar etmişti. Ancak kendisinin yargılandığı suç maddesi halkı kin ve düşmanlığa tahrik, dini duyguları alenen aşağılamak maddesi üzerinden biz burada zaten hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyoruz. Şahsın mahkeme esnasında kendi ikrar beyanı doğrultusunda zaten hakimin ya da savcının Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca bu madde üzerinden suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Sanığın beraatine karar verilmiştir. Hakimin çelişkili beyanlar karşısında tek bir tanığı dinleyerek beraat kararı vermesinin de hukuka uygun olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuların tamamıyla alakalı itirazlarımızı sunduk. Dosya şu anda inceleme aşamasında" diye konuştu.

Onur D. soruşturma sürecinde Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı.