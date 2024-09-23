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Bedelini ağır ödeyecek! Kendisini diş doktoru olarak tanıtan adamın gerçek mesleği bakın neymiş

Bedelini ağır ödeyecek! Kendisini diş doktoru olarak tanıtan adamın gerçek mesleği bakın neymiş
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İstanbul'da temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, kendisini diş hekimi olarak tanıttığı hastanın ön dört dişini çekti. Mahkeme, hastaya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Davacının avukatı "Bu olay Amerika'da olsa milyonlarca dolar tazminat gerektirirdi." ifadeleriyle savundu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iddiaya göre Hakan Y., gittiği muayenehanede kendisini diş hekimi olarak tanıtan temizlik görevlisinin gazabına uğradı. "Ben doktorum" diyerek Hakan Y.'nin üst 4 ön dişini çeken temizlik görevlisine mahkeme tarafından 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

BİR DE REÇETE YAZDI

İstanbul Kağıthane'de 2017 yılında Hakan Y., iddiaya göre diş ağrısı nedeniyle gittiği diş kliniğinde kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Ş. tarafından klinikte olmasının verdiği güvenle muayene oldu. Muayenenin ardından Cemal Ş., diş protezi yapma vaadiyle Hakan Y.'ye anestezi yaparak ön üstteki 4 dişini çekti, daha sonra da reçete yazdı ve bin lira muayene ücreti alarak fiş veya fatura ödemeden Hakan Y.'yi evine gönderdi.

Sonrasında Hakan Y., dişlerini çektirdiği muayenehaneye reçetenin kaşesiz olduğunu söylemeye gidince, doktor İbrahim Levent Ç.'nin kendisine "Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir, akşamları gelip temizlik yapar" demesi üzerine şikayetçi oldu. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandıktan sonra muayenehanenin sahibi İbrahim Levent Ç. ile Cemal Ş. hakkında dava açıldı. Davanın görüldüğü İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Duruşmada davacı Hakan Y. ile davalı Cemal Ş.'nin avukatları hazır bulundu.

"İŞİME KARIŞMA" DİYEREK ÇEKMEYE DEVAM ETTİ

Mahkemede söz alan davacı avukatı, "Müvekkilim dişçiye gittiğinde davalı, kendisini öğretim görevlisi diş hekimi olarak tanıtmış ve müvekkilimin üst ön 4 dişini çekmiştir. Müvekkil, dişlerinde apse olduğunu söylemesine rağmen 'işime karışma' deyip çekimini yapmıştır. Ertesi gün kaşe için tekrar dişçiye gittiğinde gerçek doktor ile karşılaşmış, gerçek doktor ise 'dişlerini kim çektiyse kaşeyi o vursun' deyince şahsın doktor olmadığını anlamıştır. Bu olay Amerika'da olsa milyonlarca dolar tazminat gerektirirdi. Davanın kabulüne karar verilsin" dedi.

"İDDİALAR SOYUTTUR VE İSPATLANAMAMIŞTIR"

Davalı avukatı ise mahkemeden söz alarak "Davacının iddiaları soyuttur ve ispatlanamamıştır. Davanın reddine karar verilsin" ifadelerini kullandı. Mahkeme, 50 bin lira manevi tazminatın 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber davalı Cemal Ş.'den alınarak davacı Hakan Y.'ye verilmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Kağıthane istanbul Mahkeme 3-sayfa Sağlık Hukuk

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