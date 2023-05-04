Öğrencilerin servisinden inen yaşlı adam geri gelen aracın altında can verdi... O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrencilerin servisine binip gideceği yerde inen yaşlı adam, geri manevra yapan minibüsün altında kalarak can verdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Silvan ilçesi Karamusa köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karamusa Ortaokuluna öğrencileri getiren plakası öğrenilmeyen servis şoförü, yolda 75 yaşındaki Üzeyir Göktekin'i de aldı. Okula gelen servisten öğrenciler ve Göktekin indi. Öğrencilerin okula doğru gittiği sırada, Göktekin minibüsün arkasından geçti. Araç geri manevra yaptığı sırada Göktekin, öğrencilerin gözleri önünde minibüsün altında kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Göktekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Göktekin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.