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Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı

Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
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ABD'nin Missouri eyaletinde görev yapan vekil öğretmen Carissa Jane Smith (30), öğrencileriyle cinsel ilişkiye girmekten tutuklandı. Snapchat üzerinden öğrencilere müstehcen fotoğraflar gönderen Smith, evinde ve farklı mekanlarda öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Öğrencilere para, alkol ve uyuşturucu veren öğretmen hakkındaki soruşturma sürüyor. Başka mağdurların da olabileceği belirtildi..

ABD'nin Missouri eyaletinde görev yapan 30 yaşındaki vekil öğretmen Carissa Jane Smith, öğrencilerine yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Dixon Okul Bölgesi'nde yaklaşık bir yıl süren olaylar zinciri, öğretmenin öğrencilerine Snapchat hesabını vermesiyle başladı.

Polis kayıtlarına göre Smith, öğrencilerine önce müstehcen fotoğraflar gönderdi, ardından onlarla cinsel ilişkiye girdi. İstismar olayları hem öğretmenin evinde hem de farklı mekanlarda gerçekleşti. Smith'in, öğrencilerin sessiz kalması için her birine 100'er dolar para verdiği, ayrıca alkol ve uyuşturucu madde temin ettiği belirlendi.

Şu ana kadar iki öğrencinin mağdur olduğu tespit edildi. Bazı öğrencilerin itirazlarına rağmen cinsel ilişkiye devam eden Smith'in, sonrasında susmaları için ekstra para verdiği ortaya çıktı. Pulaski İlçe Şerif Ofisi, soruşturmanın devam ettiğini ve başka mağdurların da ortaya çıkabileceğini açıkladı.

2022 yılında Dixon Ortaokulu'nda göreve başlayan Smith, daha sonra lisede çalıştı. Son olarak Temmuz ayında başladığı görevinden Ağustos sonunda istifa etti.

Salı günü tutuklanan Smith hakkında toplam 19 suç isnadında bulunuldu. Bu suçlar arasında reşit olmayanla cinsel ilişki (8 kez), sodomi, öğrenciyle cinsel temas (3 kez), öğrenciyle cinsel suistimal (2 kez), çocuk ticareti (2 kez), soruşturmayı engelleme (2 kez) ve fuhuşa teşvik yer alıyor.

Dixon Okul Bölgesi yönetimi olayı "son derece rahatsız edici ve üzücü" olarak nitelendirdi. Şu anda 250 bin dolar kefaletle cezaevinde tutulan Smith'in henüz resmi savunması alınmadı. Suçlu bulunması halinde uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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