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Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı

Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
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Isparta'da öğrenci yurdunda, bir öğrencinin odasında biriktirdiği çok sayıdaki çakmak gazı patladı. Korkunç olayda odada kalan öğrencinin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yurtta patlamanın olduğu odanın üst katında kalan öğrenci, "Yaralıyı gördüm. Simsiyahtı" dedi.

Isparta Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Odasında biriktirdiği çok sayıda çakmak gazı patlayan öğrenci ağır yaralandı.

ODADA BİRİKTİRDİĞİ ÇAKMAK GAZI KUTULARINDAN ÇIKAN GAZ PATLAMAYA NEDEN OLDU

Edinilen bilgiye göre, yurdun bodrum katında ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ramazan K.'nin (25) kalmış olduğu oda içerisinde bulunan çok sayıdaki çakmak gazı kutularından çıkan gazın parlaması sonucu patlama meydana geldi. Yurttan patlama sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİ AĞIR YARALI

Patlama sonucu, el, ayak ve yüzü yanarak ağır yaralanan Ramazan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen öğrenci Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından öğrencinin odasında çok sayıda çakmak gazı bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"YARALIYI GÖRDÜM, SİMSİYAHTI"

Patlama sesini duyan yurt öğrencisi Muharrem Zeybek, "Ben olayın olduğu odanın üst katında kalıyorum. İlk önce bir ses oldu, ben rüzgar sandım sonrasında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Herkes aşağı indi. Her şey bir anda oldu. Yaralıyı gördüm. Simsiyahtı. Ambulans geldi, hemen götürdü. Ben çok korkmadım ama genel olarak korkuldu" dedi.

Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı

Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı

Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Güvenlik Isparta 3-sayfa Eğitim Yaşam

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Yorumlar (3)

Doğrucu Davut:

Akıllı öğrencinin sigarayla çakmakla ne işi olur,

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Sihirbazın Çırağı:

"Rabb'inizin bağışlamasına ve muttakiler için hazırlanmış, yer ile gök arası kadar geniş olan Cennet için yarışın" Al-i İmran 133.

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Aydin Ayaydin:

genclere elimizden geldigince bilgi vermeliyiz. cunku onlar bilgi diye tiktok tan, youtube dan, facebookdan vs. sitelerden sadece osurugunu cakmakla yakmayi ogreniyor...

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