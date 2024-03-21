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Oğlunun düğününde eşini öldürüp kızını yaralamıştı: Firari zanlı samanlıkta yakalandı

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Oğlunun düğününde eşini öldürüp kızını yaralamıştı: Firari zanlı samanlıkta yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2022 yılında oğlunun düğünde eşini silahla başından vurarak öldürüp kızını da yaralayan şahıs, saklandığı samanlıkta yakalandı.

Elazığ'da 14 Ekim 2022'de oğlunun düğününde eşini başından vurup öldüren ve kızını da başından yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Y.U., polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullandığı, yakın akraba ve ailesi ile görüşmek için tekrar Elazığ'da Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir ikamete geleceği tespit edilerek, bahse konu ikamet adresine 20 Mart 2024'te operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıs, ahırda samanlık içerisinde yakalandı. Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş şekilde bin 170 Dolar, 200 Euro, 3 bin 125 Türk Lirası, Yaklaşık 991 bin lira değerinde 437 gram altın kemer ele geçirildi.

Şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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