Haberler

Oğlu kayıp annenin feryadı: "Oğlumun hayatından endişe ediyorum"

Oğlu kayıp annenin feryadı: 'Oğlumun hayatından endişe ediyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Muhammet Sabahattin Uçar’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Muhammet Sabahattin Uçar'dan 5 gündür haber alınamıyor. Kayıp gencin annesi Ayşe Uçar oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirterek yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammet Sabahattin Uçar, 22 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekipleri geniş çaplı arama ve soruşturma başlattı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen anne Ayşe Uçar, "Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kendi halinde bir çocuktu. Kendisinin zor durumda olduğunu düşünüyorum, yoksa asla dönmeyecek biri değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Oğlumun bir arkadaşı ile araba ile Marmaris'te gittiğini ve oğlumun orada kaldığını yanındaki arkadaşın tek başına geri geldiği bilgisine ulaştık. Yetkililerden bu olayın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Böyle olayları görünce çok üzülürdüm, şimdi aynı acıyı ben yaşıyorum. Oğlumun başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Uçar son olarak, Muhammet Sabahattin Uçar'ı gören veya hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın güvenlik birimine ya da ailesine 0537 596 29 04 numaralı telefondan ulaşarak bilgi vermelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Uydudan tek tek tespit edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez

Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş