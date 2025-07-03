Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen, şiddetli rüzgar sebebiyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANI: VALLAHİ LAFIN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, acil yardım çağrısınd abulundu. Alevlerin hızla şehir merkezine yaklaştığını belirten Üzümlü şunları söyledi: "Vallahi lafın bittiği yerdeyiz. Şu anda Üzümlü'nün üzerindeyiz, Üzümlü barajının üzerindeyiz. Yangın, bırak Üzümlü'yü, şehrin merkezine Ödemiş'in, merkezine inmesi an meselesi. Şu ana kadar dünden beri yapılan yangına müdahale, havadan müdahale, karadan müdahalenin hiçbir anlamı yok. Hiçbir mesafe şu ana kadar kat edemedik.

"ÖDEMİŞ CAYIR CAYIR YANIYOR"

Cayır cayır yanıyor, Ödemiş yanıyor. Şu arkamızdaki gördüğünüz manzaraya baktığınızda olayı anlayacaksınız. Çaresiziz. Burada bant oluşturulması mı lazım? Dozerlerle kesilmesi mi lazım?

"ALEVLER ŞEHİR MERKEZİNE DOĞRU YÖNELECEK"

Çok daha fazla hava takviyesi mi lazım? Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Burada Ödemiş'in tamamını kapsayacak kapasitede bir yangın var burada, akşam rüzgarlarıyla da gittikçe artacak ve şehir merkezine doğru yönelecek. Bunun önüne geçemiyoruz.

"AĞLAYIP İSYAN ETMENİN EŞİĞİNDEYİZ"

Geçilmesi de mümkün gibi görünmüyor. Bütün yetkililere sesleniyoruz, acil çağrımızdır. Sosyal medya aracılığıyla nereye ulaştırabiliyorsak ulaştıracağız. Belediye başkanı olarak yemin ediyorum burada ağlayıp isyan etmenin eşiğindeyiz. Bütün devletimiz, devletimizin bütün kurumları seferber olsun, bir an önce ne yapabiliyorsak yapalım. Bu önü alınmaz büyük bir felakete dönüştü. Lafın sözün bittiği yerdeyiz."