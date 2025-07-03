Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi

Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Haber Videosu

Ödemiş'te dünden bu yana devam eden orman yangınında alevler yerleşim yerlerine hızla yaklaşırken, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan acil yardım çağrısında bulundu. Turan, "Yangın bırak Üzümlü'yü, şehrin merkezine, Ödemiş'in merkezine inmesi an meselesi. Ağlayıp isyan etmenin eşiğindeyiz." dedi.

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen, şiddetli rüzgar sebebiyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANI: VALLAHİ LAFIN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, acil yardım çağrısınd abulundu. Alevlerin hızla şehir merkezine yaklaştığını belirten Üzümlü şunları söyledi: "Vallahi lafın bittiği yerdeyiz. Şu anda Üzümlü'nün üzerindeyiz, Üzümlü barajının üzerindeyiz. Yangın, bırak Üzümlü'yü, şehrin merkezine Ödemiş'in, merkezine inmesi an meselesi. Şu ana kadar dünden beri yapılan yangına müdahale, havadan müdahale, karadan müdahalenin hiçbir anlamı yok. Hiçbir mesafe şu ana kadar kat edemedik.

"ÖDEMİŞ CAYIR CAYIR YANIYOR"

Cayır cayır yanıyor, Ödemiş yanıyor. Şu arkamızdaki gördüğünüz manzaraya baktığınızda olayı anlayacaksınız. Çaresiziz. Burada bant oluşturulması mı lazım? Dozerlerle kesilmesi mi lazım?

"ALEVLER ŞEHİR MERKEZİNE DOĞRU YÖNELECEK"

Çok daha fazla hava takviyesi mi lazım? Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Burada Ödemiş'in tamamını kapsayacak kapasitede bir yangın var burada, akşam rüzgarlarıyla da gittikçe artacak ve şehir merkezine doğru yönelecek. Bunun önüne geçemiyoruz.

"AĞLAYIP İSYAN ETMENİN EŞİĞİNDEYİZ"

Geçilmesi de mümkün gibi görünmüyor. Bütün yetkililere sesleniyoruz, acil çağrımızdır. Sosyal medya aracılığıyla nereye ulaştırabiliyorsak ulaştıracağız. Belediye başkanı olarak yemin ediyorum burada ağlayıp isyan etmenin eşiğindeyiz. Bütün devletimiz, devletimizin bütün kurumları seferber olsun, bir an önce ne yapabiliyorsak yapalım. Bu önü alınmaz büyük bir felakete dönüştü. Lafın sözün bittiği yerdeyiz."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti

Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Düzenleme komisyondan geçti
Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

Dünden beri yanan yerden acı haber geldi! Şehit oldu
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek

Putin'le görüşen Trump istediğini alamadı! Rusya'nın mesajı çok net
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

Avukatı dövüp jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOrion Onion:

Atom bombasından yapay zekasına kadar bulundu. Bir yangınlara çare bulunamadı. Kimyagerler, mühendisler buna çözüm bulsa ormanlarımızı ve içindeki canlıları kurtarırız belki bir umut. Canım sıkılıyor koca koca ormanların yanmasına.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwc6smkkp25:

izmiri bilerek bitirdiler kına yakın bitarafınıza

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATMA OZKAN:

Eskiden böyle durumlarda tşk gorev alırdı görev alsa yangın yayilmazdi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSon Yörük:

Her yaz bunu yaşıyoruz insanlarin daha dikkatli olmasi lazim olay sadece itfaiyecilerde halkta biter yazin ates yakani ihbar edicen ruzgar varsa bu isin kacari yok.Sadece hapis degil ciddi para ve yanan yerlere agac dikme gorevleri vermeli ayrica turizm alanlarinda falan yada onemli yerlerde yanan yerleri kimseye peskes cekmemeli.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Şu an biri bu haberleri televizyonda izlerken manda yoğurdu ve medine hurması yiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti

Bebeğini poşete koyup çöpe attı! Yaptığını bu sözlerle savundu
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı

İsrail o ülkeyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.