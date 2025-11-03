Haberler

O şehrimizde kuşlar bir anda havalanıp kaçtı! Kameralar anbean kaydetti

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, şehir meydanındaki kameralara yansıdı. Görüntülerde, sarsıntının başlamasıyla birlikte kuşların bir anda havalanarak kaçıştığı anlar yer aldı.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden hissedildi.
  • Deprem anında kuşların havalanarak kaçıştığı görüntüler kaydedildi.

Balıkesir'den korkutan haberler gelmeye devam ediyor.

SINDIRGI'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Saat 15.35'te meydana gelen depremin 11,02 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı; İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

DEPREM ANI ŞEHİR KAMERASINDA

Öte yandan, deprem anı şehir meydanındaki kameralara yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı başlamasıyla birlikte kuşların bir anda havalanarak kaçıştığı anlar yer aldı.

