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Nizip'te Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 3 Bin 127 Sikke Ele Geçirildi

Nizip'te Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 3 Bin 127 Sikke Ele Geçirildi
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 3 bin 127 sikke ve birçok tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda, 3 bin 127 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Nizip'te 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 127 adet sikke, 110 adet tarihi obje, 1 adet ayaklı çömlek, 6 adet el dedektörü yeraltı algılama radarı, 4 adet el dedektörü bataryası ve görüntüleyicisi 4 adet uyarı ikaz adaptörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 48 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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