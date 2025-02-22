ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor

ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

YRP'nin ardından, onlar da AK Parti'yi geri çevirdi
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı

Nizip'te Hastanede Şiddet İddiası: 72 Yaşındaki Kadın Darp Edildi

Nizip'te Hastanede Şiddet İddiası: 72 Yaşındaki Kadın Darp Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki Nefus Eroğlu'nun sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Eroğlu'nun yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Özel ADN Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Nefus Eroğlu'nun, sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Özel ADN Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta hastaneye giden 72 yaşındaki kadın, hastanede çalışan sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Eroğlu'nun yakınları, darp izlerini fark edince durumu yetkililere bildirdi. Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede darp raporu verildiği öğrenildi. Şu an Nizip Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Eroğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Buraya geldiğimizde annemin kolu kırılmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı"

Annesinin sağlık çalışanları tarafından şiddet gördüğünü ifade eden Mehmet Eroğlu, "Annemizi devlet hastanesine götürdük, ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bizi ADN hastanesine yönlendirdiler. ADN hastanenin yoğun bakımına yatırdığımız annemiz burada yaklaşık bir hafta kaldı ve tedavi gördü. Annem bir yıldır siroz tedavisi görüyor. Buraya geldiğimizde annemin kolu kırılmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. Bizde annemizi alıp Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdük. Hastaneden darp rapor aldık" dedi.

"Biz canımızı sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz, ancak eğer böyle bir durum yaşanıyorsa gerçekten mağduruz"

Annesinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyen Mehmet Eroğlu, "Şu anda annemin durumu iyi değil; psikolojisi bozulmuş durumda, kolu kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuş. ADN Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının anneme şiddet uyguladığını düşünüyoruz. Bu durumla ilgili raporumuzu devlet hastanesinden aldık ve yetkili kişilerden yardım bekliyoruz. Biz canımızı sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz, ancak eğer böyle bir durum yaşanıyorsa gerçekten mağduruz. Gereğinin yapılmasını ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici
img

Bebeklerin sağlığını tehlikeye attılar! İki zincir market mühürlendi
img

Derbi öncesi beklenmedik Yusuf hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Son kullanma tarihi geçmiş bebek maması ve çocuk sütü satan iki zincir market şubesi mühürlendi

Bebeklerin sağlığını tehlikeye attılar! İki zincir market mühürlendi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

Derbi öncesi beklenmedik Yusuf hamlesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.