Nişanlı DJ Elif Özcan, Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybetti
Bolu'da nişanlandıktan sadece iki gün sonra kalp krizi geçiren 30 yaşındaki DJ Elif Özcan, yaşamını yitirdi. Genç kadının ölüm haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Bolu'da 2 gün önce nişanlanarak mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan 30 yaşındaki DJ Elif Özcan, iki gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan Elif Özcan, geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı. Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Özcan, iki gün sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen ölüm haberi Özcan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Özcan'ın cenazesi, salı günü Çaydurt Alıçören Köyü'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilecek. - BOLU

