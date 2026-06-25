Nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde geçtiğimiz yılın son günlerinde meydana gelen ve tüm şehri yasa boğan trafik kazasıyla ilgili kahreden yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Nişanlı çift Ahmet İnce ve Mislina Akçakoyun'u hayattan koparan o korkunç anların, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı anlaşıldı.

NİŞANLI ÇİFTİ HAYATTAN KOPARAN ANLAR KAMERADA

23 Aralık 2025 tarihinde Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen feci kazaya ilişkin iki farklı açıdan kaydedilen yeni görüntüler dava dosyasına eklendi. Mahkemeye sunulan kamera kayıtları, kazanın oluş şeklini ve çarpışmanın şiddetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

ARKADAN GELEN İKİ ARAÇTAN BİRİ HIZLA ÇARPTI

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde; Ahmet İnce'nin kullandığı ve arkasında nişanlısı Mislina Akçakoyun'un bulunduğu motosikletin kendi şeridinde seyir halinde olduğu görülüyor. Bu esnada aynı istikamette arkadan hızla ve yan yana ilerleyen iki otomobil kadraja giriyor.

Görüntülerin devamında, otomobillerden Ş.K. idaresinde olan aracın, önünde seyreden nişanlı çiftin motosikletine büyük bir hızla çarptığı anlar anbean yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç çift, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

SÜRÜCÜ Ş.K. İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte kazanın acısı hafızalarda tazelenirken, davanın yargı boyutu da kamuoyunun gündemine oturdu. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, iki gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ş.K.'nin hukuki durumunda kritik bir gelişme yaşandı.

Mahkeme heyeti, yapılan son duruşmada sanık Ş.K.'nin tutukluluk halinin sona erdirilerek serbest bırakılmasına hükmetti. Sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi, acılı aileler ve kamuoyu nezdinde tartışmalara neden oldu. Kazaya ve yargılama sürecine ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı