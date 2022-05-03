Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler

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Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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22 yaşındaki Hüseyin İnci'nin nişan töreni için Adana'dan yola çıkan ailenin bulunduğu araç, Tokat'ta şarampole yuvarlandı. Kazada, 16 yaşındaki Berivan İnci yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyü yakınlarında, Hüseyin İnci yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

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Kazada, Berivan İnci yaşamını yitirdi, sürücü İnci ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Sabah erken saatlerde Adana'dan yola çıkan 7 kişilik ailenin, sürücü Hüseyin İnci'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittiği öğrenildi.

Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - 3. Sayfa

Sarıkaya, Otomobil, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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