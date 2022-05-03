Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyü yakınlarında, Hüseyin İnci yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Berivan İnci yaşamını yitirdi, sürücü İnci ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Sabah erken saatlerde Adana'dan yola çıkan 7 kişilik ailenin, sürücü Hüseyin İnci'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittiği öğrenildi.