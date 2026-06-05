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Sahra Çölü'nde 49 kişi susuzluktan öldü

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Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Araç üç gün boyunca çölde mahsur kaldı.

Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan öldü.

Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde facia yaşandı. Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun çölde arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan öldü. Olayda hayatta kalmayı başaran iki kişinin yetkililere haber verdiği öğrenildi. Kurtarma ekipleri, akü arızası nedeniyle aracın üç gündür çölde beklediğini açıkladı.

Kamyon planlanan güzergahında gitmiyordu

Nijer'e bağlı Agadez Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yolcular, aşırı sıcaklıklar ve su ya da ikmal noktalarının bulunmaması nedeniyle hayatta kalmanın son derece güç olduğu zorlu şartlarda mahsur kaldılar" denildi. Açıklamada, Mali'nin Telhandek kasabasından hareket eden kamyonun planlanan güzergahında gitmediği belirtildi.

Valilik, "Sürücünün, yardımcısının ve yolcuların tüm çabalarına rağmen araç tamir edilemeyince ve su da kalmayınca, yolcular kendilerini sert çöl şartlarının ortasında mahsur buldular. Onlarca cansız beden, hareketsiz haldeki kamyonun altında ve çevresinde bulundu" açıklamasını yaptı. Hayatını kaybedenlerin bölgeye gönderilen kurtarma ekibi tarafından toplu mezarlara defnedildiği aktarıldı. - NİAMEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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