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Nihal Candan ilk kez eşi Faruk Çiçek hakkında konuştu

Nihal Candan ilk kez eşi Faruk Çiçek hakkında konuştu
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'Kara para aklama' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen fenomen Nihal Candan, cezaevi günlerinden ve İlk kez eşi Faruk Çiçek'ten bahsetti.

'Kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanan ve 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Cezaevinde geçirdiği günlerinden bahseden Nihal Candan, eşi hakkında da dikkat çeken açıklamaların altına imza attı.

Nihal Candan ilk kez eşi Faruk Çiçek hakkında konuştu

"HALÜSİNASYON GÖRMEYE BAŞLADIĞIMDA ÇOK İYİYDİ"

Cezaevi geçirdiği sürecin halüsinasyon görmeye başladığpında daha iyi bir hale geldiğini belirten Candan, "O yüzden aç kalmayı biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü beden aç kalınca halüsinasyon görmeye başlıyor ve nerede olduğunuzu falan çok fark etmiyorsunuz. O mod da benim için çok iyiydi. Beni asıl hayatta tutan, o savaş modunda kalabilmemi sağlayan açlıktı" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan ilk kez eşi Faruk Çiçek hakkında konuştu

İLK KEZ KOCASI HAKKINDA KONUŞTU

Tutuklanmadan önce evlendiği eşi Faruk Çiçek hakkında da ilk kez konuşan Candan, "Evliyim ki. Ne evliyim. Evli olup bekar kalmayı çok denemiştim bu o işte" dedi.

Candan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Cezaevinde ziyaretime geldi başlarda. Çok da destek olduğu noktalar oldu. Sanırım onun anksiyeteleri benimkinden ağır bastı."

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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