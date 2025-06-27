Niğde'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ekiplerce fiziki takibe alınan bir şüpheli; Niğde-Kemerhisar otoyol gişeleri çıkışında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 21 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet sentetik hap ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - NİĞDE