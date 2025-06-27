Niğde'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Yakalandı

Niğde'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Yakalandı
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan bir şahsı gözaltına aldı. Olayda ele geçirilen 21 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet sentetik hap ile 4 cep telefonu, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonunu ortaya koyuyor.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ekiplerce fiziki takibe alınan bir şüpheli; Niğde-Kemerhisar otoyol gişeleri çıkışında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 21 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet sentetik hap ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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