Haberler

Niğde'de 3 aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı

Niğde'de 3 aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde-Kayseri karayolu Gümüşler Kavşağı'nda üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de Gümüşler Kavşağı'nda üç aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Kayseri karayolu üzerindeki Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AGY 582 plakalı minibüs, 51 ACL 545 hafif ticari araç ve 51 AEZ 304 kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek

Trump'ın ısrarla yalanladığı madde, gerçek çıktı
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip

Aldığı haber canını çok sıkacak!

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Sakın ölme

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu

CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu
Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi

Fotoğraf her şeyi anlatıyor! Yürekleri yakan son veda

DMM'den 'Yeşil pasaport iptal edildi' iddialarına yalanlama

DMM'den "Yeşil pasaport iptal edildi" iddialarına yalanlama
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Balayında romantizmi abarttılar: Sizin eviniz, odanız yok mu?