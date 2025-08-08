Niğde'de Traktör Römorku Satın Alırken Dolandırılan Vatandaşın Şikayeti Sonrası 3 Kişi Tutuklandı

Niğde'de Traktör Römorku Satın Alırken Dolandırılan Vatandaşın Şikayeti Sonrası 3 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de bir vatandaşın sosyal medya üzerinden traktör römorku satın almak istemesi sonucu dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden traktör römorku satın almak isterken dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 3 ay önce yaşanan olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Niğde merkezli Denizli ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.