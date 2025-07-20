Niğde'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Niğde'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Niğde'nin Gümüşler Kasabası'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşler Kasabası Eskigümüş Mahallesi Keçikeleri Sokak'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar; ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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