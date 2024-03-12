Niğde'de TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait tel örgüleri çalan şahıslardan 2'si yakalandı

Niğde'de TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde ait tel örgüleri çalan şahıslardan 2'si yakalandı, 1 şüpheli ise aranıyor.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez ilçe Aktaş Kasabası'nda TCDD'ye ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait tel örgülerin çalındığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin çaldıkları kabloları hurdacıya sattıkları tespit edilirken 2 hırsızlık şüphelisi KGYS kayıtları incelenerek yakalandı.

Jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına alırken, kabloları satın alan hurdacı F.A hakkında da adli işlem başlatıldığı ifade edildi. - NİĞDE